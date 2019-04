Sonntag, 07. April 2019

Alles muss raus, doch der alte Deutz ist noch zu haben

Die Auktion lief recht schleppend an, Auktionator Nico Neumann war dennoch in seinem Element. Foto: spe

Holzminden. Die Sauna im Keller ging für 150 Euro weg, muss aber selbst ausgebaut werden. Ein Aufsitzmäher brachte 400 Euro in die Kasse, die dicke Couch ging für 200 Euro weg und eine Hirsch-Trophäe über 100 Euro. Selbst das Mobiliar „mit Gruß aus Gelsenkirchen“ fand noch einen Abnehmer. Den Deutz D40 allerdings – Startgebot 2.900 Euro (ohne Gummiwagen und Mulcher) – wollte für diesen Preis niemand haben. Er wird jetzt im Internet angeboten und ganz sicher einen Oldtimer-Liebhaber finden. Zunächst lief die Auktion in der Fahrzeughalle, launig moderiert von Auktionator Nico Neumann, recht schleppend an. Doch im Nachgang konnte der Tierschutzverein noch einiges absetzen. „Es war viel los, wir sind sehr zufrieden“, zog Vorsitzender Jens-Uwe Müller Bilanz. (spe)

