Sonntag, 07. April 2019

„Alles Paletti“ bei den Lenner Bretthupferln

Das Finale lässt alle Beteiligten ratlos dreinschauen. Foto: jbo

Stadtoldendorf. Eineinhalb Jahre mussten die Fans der Lenner Bretthupferl auf ein neues Stück der rührigen Laienspielgruppe warten. Jetzt war es endlich wieder soweit. Mit dem Schwank „Alles Paletti“ von Rolf Salomon präsentierte das Theaterensemble des TSV Lenne eine turbulente Beziehungskomödie und startete damit im Haus am Eberbach in Stadtoldendorf einen Frontalangriff auf die Lachmuskeln seiner Zuschauer. Und das Fazit der Oma, dass ab einem gewissen Alter nur noch das Hier und Jetzt zählt, wird von einen begeisterten Premierenpublikum mit zustimmendem Applaus bedacht. Ob am Ende dann wirklich wieder alles paletti ist, davon können sich Interessierte noch einmal am Sonnabend, 13. April, ab 20 Uhr und am Sonntag, 14. April, ab 14.30 Uhr im Haus am Eberbach in Stadtoldendorf überzeugen. (jbo)

