Donnerstag, 02. Mai 2019

Alles ruhig am Godelheimer See

Es kamen diesmal deutlich weniger Besucher zur Maiparty am Godelheimer See.

Höxter. Das Konzept von Polizei und Ordnungsamt, harten Alkohol bei der traditionellen Mai-Party, die viele Jugendliche und Heranwachsende am 1. Mai an den Godelheimer See zieht, zu verbieten und die Veranstaltung um 18 Uhr zu beenden, ist aufgegangen. Wie die Polizei Höxter gestern Abend auf TAH-Anfrage mitteilte, waren zudem wesentlich weniger Besucher zur Freizeitanlage gekommen als im Vorjahr. Rund 700 junge Menschen fanden sich im Laufe des Nachmittages ein. Die Polizei nahm lediglich zwei Anzeigen wegen leichter Körperverletzung auf. Ansonsten war es ruhig und es wurden keine besonderen Vorkommnisse registriert. Im letzten Jahr feierten vor Ort noch rund 1.000 Jugendliche. Nach zum Teil heftigen Alkoholexzessen kam es in den fortschreitenden Abendstunden immer wieder zu Streitigkeiten und Körperverletzungen. In diesem Jahr zeigten Polizei und Ordnungsamt deshalb von Beginn an Präsenz und sorgten so für einen gesitteten Ablauf. (ue)