Sonntag, 09. August 2020

Alles was das Gärtnerherz begehrt

Das Gartenfest in Corvey ist auch in Corona-Zeiten ein Besuchermagnet. Foto: jbo

Corvey. Dass der eigene Garten oder aber die kleine idyllische Parzelle auf dem Balkon bei den Menschen, gerade jetzt in Coronazeiten, einen ganz besonderen Stellenwert haben, zeigte der Ansturm auf die Bau- und Gartencenter in den vergangenen Wochen und Monaten. Kein Wunder also, dass auch das dreitägige Gartenfest auf dem Außengelände der Weltkulturerbestätte Corvey trotz tropischer Temperaturen und strenger Hygienemaßnahmen im Zuge der Coronakrise erneut von tausenden Gartenfreunden besucht wurde. Schon am Sonntagvormittag kletterte das Thermometer auf über 30 Grad Celsius, und auf den großzügigen Freiflächen des Schlosses waren Bekleidungsmäßig vor allen Dingen Hüte, Mützen und Sonnenschirme gefragt. (jbo)

