Freitag, 17. August 2018

Alles, was größer ist als eine Klobrille...

Sperrmüllabfuhr im Kreis Holzminden – der TAH fuhr eine Tour mit. Foto: bs

Kreis Holzminden. Das Team ist in der Regel zu dritt. Der Fahrer vorn in der Kabine, die beiden Kipper hinten auf den Fußrasten. Und wenn der Wagen stoppt, beginnt der Knochenjob: Anpacken, anheben, einladen. Matratzen, Gartenmöbel, Koffer wandern in den Schlund des Müllwagens. Es ist kostenlose Sperrmüllabfuhr. Im Kreis Holzminden gibt es sie auf zweierlei Art: Dreimal jährlich zu festen Terminen in den meisten Orten im Kreis Holzminden. Auf Abruf in der Kernstadt Holzminden und (neu) in Bodenwerder. Doch wie läuft das ab? Welches System ist besser? Und welche Probleme gibt es? Der TAH ist eine Tour mitgefahren. Und hat miterlebt, dass Sperrmüll nicht unbedingt Sperrmüll ist. Und in Holzminden Ausrangiertes mitgenommen wird, was in Bevern stehen bleibt. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 18. August 2018