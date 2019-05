Dienstag, 28. Mai 2019

„Alte Mühle“ Fohlenplacken: Der Abriss hat begonnen

Das Abrissunternehmen Heine ist jetzt in Fohlenplacken dabei, die Brandruine abzureißen. Foto: bs

Fohlenplacken. Die Spezialisten des Abrissunternehmen Heine sind da, die Arbeiten haben begonnen, in wenigen Tagen wird die Brandruine der„Alten Mühle“ in Fohlenpacken abgetragen sein. Sortenrein muss abgefahren werden, was nach dem verheerenden Großbrand Ende März in sich zusammengebrochen ist oder eingerissen werden musste, um an die Brandnester zu kommen. In der Nacht zum 21. März wurde das altehrwürdige Fachwerkhaus ein Raub der Flammen. Für Yvonne und Udo Timmermann, die das Gebäude gerade gekauft und mit der Sanierung begonnen hatten, war es ein Schock. Sie wollten dort ihren Traum verwirklichen und eine Senioren-WG einrichten. Es ist ein Traum, den die beiden auch heute noch verwirklichen möchten. „Wir geben nicht auf“, hat Yvonne Timmermann schon wenige Tage nach dem Großbrand versichert. „Wir lassen uns nicht unterkriegen“, betont auch jetzt noch einmal Udo Timmermann im Gespräch mit dem TAH. Vorentwürfe für die neue „Alte Mühle“ in Fohlenplacken gibt es bereits. „Es ist im Werden“, so Udo Timmermann. (bs)