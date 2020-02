Montag, 24. Februar 2020

Altendorfs Straßen haben wieder Licht

Es ist wieder Licht in Altendorf.

Holzminden. Die Straßenlaternen in Altendorf leuchten wieder. Am Wochenende war die Straßenbeleuchtung in einer ganzen Reihe von Straßen ausgefallen (der TAH berichtete). Am Montagmorgen machten sich deshalb die Mitarbeiter der Stadtwerke auf die Suche nach dem Fehler. In einem Schaltkasten, der in Höhe des Altendorfer Hofes steht, wurden sie fündig: Ein FI-Schalter hatte ausgelöst. Testweise ließen sie die Laternen einige Minuten leuchten (Foto). Die Vermutung: Durch das stürmische und regnerische Wetter ist in eine Straßenlaterne Wasser gedrückt worden. Weil die Laternen in Reihe geschaltet sind, wurde es in den Nacht dann zwischen Altendorfer Friedhof und Stadthalle, Rumohrtalstraße und Sollingstraße dunkel. In welchen Leuchtenkopf allerdings das Wasser eingedrungen ist, steht noch nicht fest. Sollte es so stürmisch und vor allem nass sein, könnte es also wieder passieren, dass die Altendorfer auf der Straße im Dunklen stehen. (bs)