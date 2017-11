Freitag, 17. November 2017

Alter Nahkauf in Eschershausen wird abgerissen

Die Abrissarbeiten sollen in den nächsten zwei Wochen beginnen.

Eschershausen. Die Tage des ehemaligen Rewe-Marktes, zuletzt Nahkauf, in Eschershausen sind offenbar gezählt. In den letzten Wochen war es wieder ruhig geworden um die Zukunft der Immobilie, nun aber wird es konkret: Innerhalb der kommenden zwei Wochen sollen die Abriss-Bagger anrücken und das leerstehende Gebäude an der Mühlenbergstraße dem Erdboden gleichmachen.

Nach Informationen des Täglichen Anzeigers soll an dieser Stelle ein Neubau für einen Discounter entstehen. Mit der Neueröffnung ist dann innerhalb der zweiten Jahreshälfte 2018 zu rechnen. (nig)

Lesen Sie den ausführlichen Bericht im Täglichen Anzeiger vom 18. November 2018.