Freitag, 26. Oktober 2018

Alter Ratskeller ganz sozial

Vorne: Anja Friede und Tamara Jung kümmern sich bei „Neue Wege Neue Chancen“ um alles Organisatorische und die IT. Hinten: Die Handwerker Lothar Stapper und Oleg Gladyrev renovieren fleißig bis zur Eröffnung. Foto: ap

Stadtoldendorf. Plötzlich ist der Job weg, das Geld fehlt an allen Ecken. Eins kommt zum anderen: Private Insolvenz, Drogenmissbrauch oder Depression folgen. Dann wird von einem Tag in den nächsten gelebt. Die anderen wenden sich ab, der Antrieb fehlt einfach. Einen möglichen Ausweg aus diesem Teufelskreis gibt es ab Montag, 29. Oktober, in Stadtoldendorf: „Neue Wege Neue Chancen“ zieht in den alten Ratskeller im Stadtkern ein und öffnet für alle Menschen, bei denen es im Leben mehr bergab als bergauf lief, als sozialer Treffpunkt seine Tore. (ap)

