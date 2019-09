Dienstag, 24. September 2019

Alternativen für Holzmindener Thomas-Cook-Urlauber

Reisebüro Thomas Cook Wolter in Holzminden in der Halbmondstraße 11. Foto: ap

Holzminden. Die Thomas-Cook-Pleite geht nicht spurlos an Holzminden vorbei. Eine TAH-Leserin aus Holzminden berichtet von ihrem Urlaubsort in Side (Türkei): „Ich habe von Gästen erfahren, dass Condor keine Thomas-Cook-Gäste mehr befördert. Sie wurden am Flughafen in Hamburg aussortiert.“ Aus gutem Grund, weiß Anja Schröder vom Thomas-Cook-Reisebüro in Holzminden, Dassel und Höxter inzwischen. „Condor darf sie nicht befördern, da die Situation nicht sicher ist“, erklärt sie. Aktuell sei ungewiss, ob die deutschen Tochterunternehmen in Deutschland Insolvenz anmelden. Sicherheitshalber wurde demnach von den deutschen Tochterunternehmen entschieden, Thomas-Cook-Urlauber nicht mehr von Condor aus Deutschland herausbefördern zu lassen. Dies gelte nicht für Rückreisende; diese werden ganz regulär aus ihrem Urlaub von Condor zurückgeflogen. Für ihre betroffenen Kunden bucht Anja Schröder aktuell Alternativen bei anderen Reiseveranstaltern, so dass diese trotzdem in den Urlaub starten können. Die Holzmindener Side-Urlauberin berichtet gegenüber dem TAH außerdem: „Hier im Hotel sind 180 Gäste – 90 Zimmer – betroffen, die plötzlich die Hotelrechnung selber bezahlen sollen, weil der Reiseveranstalter die bislang nicht beglichen hat. Die Gäste von Thomas Cook, Neckermann, Bucher sowie Öger Tours müssen alle das Zimmer noch einmal bezahlen.“ Dies kann Anja Schröder überhaupt nicht nachvollziehen. Hoteliers und Reiseveranstalter arbeiten zusammen, erklärt sie. „Von meinen Kunden wurde noch keiner in einem Hotel angesprochen, zu bezahlen.“ Solche Hoteliers handeln mit „Kurzsichtigkeit“. Sie fragt sich bei derartigen Einzelfällen: „Welcher Urlauber würde noch einmal in ein solches Hotel reisen?“ Wie viele Menschen im Landkreis Holzminden tatsächlich von der Insolvenz von Thomas Cook betroffen sind, lässt sich im Moment nicht beziffern. (ap)

