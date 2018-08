Samstag, 18. August 2018

Altstadt-Picknick führt Holzmindener zusammen

Das Altstadt-Picknick im Duftgarten an der Weser avancierte zu einem kleinen Bürgerfest an einem schönen, viel zu wenig beachteten Ort. Foto: spe

Holzminden. Eine schöne Idee, die bei herrlichem Wetter Holzmindener zusammenbrachte, war das „Altstadt-Picknick“ am Donnerstagabend im Duftgarten am Weserkai. Sie war in einer Arbeitsgruppe des HAWK-Forschungsprojektes „Transformation urbaner Zentren“ (TransZ) entstanden und von den TransZ-Leiterinnen Kaschlik und Schmidt durchorganisiert und kommuniziert worden. Natürlich hätten es gern noch ein paar Bürger mehr sein dürfen, die sich hier in entspannter Atmosphäre kennenlernen und austauschen über ihre Stadt, doch ein bürgerverbindender Anfang war es allemal.

Über dem Platz wehten Wimpelketten, für kalte Getränke war gesorgt, und das Büfett hielt einige leckere Häppchen zum Zugreifen bereit. Nebenan auf dem Boulefeld wurde in sportlicher Freundschaft die eine oder andere glänzende Kugel geschoben (oder besser: geworfen). Auch Boule-Anfänger waren hier willkommen. Anja Protte, die einen regelmäßigen Bouletreff auf der Bahn im Duftgarten ins Leben gerufen hat, erklärte Spiel und Technik. Gespielt wird hier jeden Montag ab 17.30 Uhr. Jeder darf mitmachen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 18. August