Mittwoch, 15. August 2018

Altstadtprozess geht in die nächste Runde

Fragen und Anregungen der Bürger. Foto: nd

Holzminden. Die Altstadt Holzminden ist sanierungsbedürftig. Das war das Ergebnis der Untersuchung zum Zustand der Innenstadt, durchgeführt vom Büro KoKo im Auftrag der Stadt. Es war die zweite Veranstaltung in der Stadthalle, nachdem im April eine erste Bürgerversammlung zur Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes Niedersachsen stattgefunden hatte. Mit rund 70 Interessierten war diese Veranstaltung deutlich schwächer besucht als die im April. Ziel war es zum jetzigen Zeitpunkt, dem Amt für regionale Landesentwicklung aufzuzeigen, dass die Innenstadt tatsächlich Gelder benötigt, um aufgewertet zu werden.

Der zur Aufnahme in das Programm nötige Antrag wurde mittlerweile abgeschickt. Die Stadt ist damit der Bezuschussung der Innenstadtsanierung mit vielleicht 15 Millionen Euro über einen Zeitraum von 15 Jahren ein Stück näher gekommen. Der starke Sanierungsbedarf rühre auch von dem hohen Leerstand her: „Ein Grundproblem der Stadt sind die vielen Einpendler, die abends wieder nach Hause fahren, weil sie hier nicht wohnen wollen“, so Peter Flaspöhler, Architekt und Stadtplaner. Viele der Wohnungen stünden leer oder würden, auch zustandsbedingt, sehr günstig vermietet, sodass kaum Geld für die Eigentümer zur Renovierung bleibe.

Schlussendlich waren es nur generelle Vorschläge, die an diesem Abend vorgestellt wurden. Denn ob die Stadt Holzminden überhaupt in das Programm aufgenommen wird, entscheidet sich frühestens im Frühjahr 2019. (nd)

