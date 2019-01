Samstag, 05. Januar 2019

Am 10. Januar endet die Anmeldefrist für den Gesangswettbewerb „Vocal Hero“

Sie haben sich bereits angemeldet: Elisa Sophia Düker, Angelina Petker, Peter Düker, Johanna Just und Kaya Henze. Foto: spe

Holzminden. Erstmals bewerben sich mit Peter (52) und Elisa Sophia Düker (13) Vater und Tochter um die Teilnahme am Gesangswettbewerb „Vocal Hero“ in Holzminden. Die musikaffine Familie aus Nieheim-Holzhausen (die jüngste Tochter will in diesem Jahr erstmal zuschauen und dann 2020 ebenfalls dabei sein) liebt es, vor Publikum auf der Bühne zu stehen und zu performen. Das sind schon mal gute Voraussetzungen fürs Vocal-Hero-Finale, das am Sonnabend, 30. März, in der Stadthalle Holzminden stattfindet. Doch es sind nicht die entscheidenden: Vor allem kommt es auf eine gute Stimme und das Gesangstalent an. Man darf gespannt sein, ob es die Dükers ins Finale schaffen. Bis zum 10. Januar kann man sich noch anmelden zum Gesangswettbewerb der Musikschule Holzminden. Es wird also höchste Zeit, das Anmeldeformular auf der Homepage musikschule-holzminden.de auszufüllen! Teilnehmen dürfen Gesangstalente ab zehn Jahre aus dem Kreis Holzminden und den angrenzenden Kreisen. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 5. Januar