Mittwoch, 25. Dezember 2019

Am 24. Dezember in Holzminden geboren

Papa Samih mit dem neugeborenen Hassan und dessen großen Geschwistern Menessa und Adnan. Foto: rei

Holzminden. In ein paar Jahren wird Hassan merken, dass er an einem ganz besonderen Tag Geburtstag hat: Am Heiligabend. Der süße Fratz mit den dichten schwarzen Haaren erblickte am 24. Dezember um 22.55 Uhr im Kreißsaal des Krankenhauses Holzminden das Licht der Welt - drei Tage nach dem errechneten Geburtstermin. Für seine Geschwister Menessa und Adnan fiel diesmal die weihnachtliche Bescherung am Heiligabend aus, aber die kann man ja nachholen. Und der kleine Bruder ist ja auch ein tolles Geschenk. (rei)

