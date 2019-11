Mittwoch, 06. November 2019

Am Ameos Klinikum in Holzminden wird gebaut

Alt- und Neubau ergänzen sich gut. Foto: bs

Holzminden. Ameos hält Wort. Vor einem Jahr ist der Krankenhaus-Konzern mit PIA in Holzminden an den Start gegangen. Mit der Psychiatrischen Instituts-Ambulanz im ehemaligen Hotel „Rosenhof“ in der Sollingstraße in Holzminden. Es war ein erster Schritt des Klinikums Hildesheim, das als psychiatrisch-psychologisches Zentrum den Versorgungsauftrag auch für den Landkreis Holzminden hat. Schritt zwei wurde damals angekündigt und wird jetzt umgesetzt: Direkt neben der stilvollen Villa entsteht eine Tagesklinik. Mitte nächsten Jahres sollen dort Menschen an die Hand genommen werden, die ins Leben zurückfinden möchten. (bs)

