Freitag, 28. August 2020

Am Donnerstag wagt das Roxy-Kino Holzminden den Restart

Jede zweite Sitzreihe ist gesperrt. Für das Kino bedeutet das schon vom Start weg 50 Prozent weniger Einnahmemöglichkeit. Foto: spe

Holzminden. „Es ist eine schwierige Zeit für uns. Aber es ist an der Zeit zu sagen: Es gibt uns noch! Ja, wir wollen und müssen langsam wieder öffnen, sonst ist das Kino in Holzminden irgendwann vergessen“, bringt es Theaterleiterin Stanislawa Grzibek auf den Punkt. Dafür nehme man vom Start weg auch einen Einnahmeverlust von mindestens 50 Prozent in Kauf. Am Donnerstag, 3. September, soll es endlich soweit sein. Dann eröffnet das Roxy-Kino in Holzminden wieder seine Pforten, wagt den Restart nach der coronabedingten Schließung am 16. März. Das war der letzte Spieltag in den vier Sälen an der Fürstenberger Straße. Das Roxy-Team freut sich auf diesen Tag, auf die treuen Kino-Fans der Region und richtet gleichzeitig einen Appell an die Besucher, auf denen so viel Hoffnung ruht. Starten will das Roxy mit Filmen wie „Tenet“, After Truth“, Max und die Wilde 7“ und „Scooby! Voll verwedelt“. Und es gibt einige Neuerungen – nicht nur coronabedingt, dazu neue Aktionen und Rabatte. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 29. August