Donnerstag, 09. Januar 2020

Am Ende entscheidet der Verbraucher

Im Gespräch mit Frank Kohlenberg, Vorsitzender des Landvolks im Kreis Holzminden. Foto: Wille

Kreis Holzminden. Auf die Frage, ob die Landwirte die Prügelknaben der Nation sind, muss Frank Kohlenberg leider zustimmen. „Ja, das sind wir, aber ohne jede Berechtigung.“ Auch deshalb sei der große Unmut in den Reihen der Landwirte entstanden, sagt der Vorsitzende des Landvolks im Landkreis Holzminden im TAH-Gespräch. Die Proteste der Landwirte im vergangenen Jahr kämen nicht von ungefähr. Es habe sich in der Vergangenheit eine Verschiebung der Wahrnehmung stattgefunden, Landwirte werden mehr als Landschaftspfleger gesehen, nicht mehr so sehr als Nahrungslieferanten. Und die Probleme, die in der Natur gibt, werden oftmals zu Unrecht den Landwirten zugeschoben. Das sei einfach nicht richtig. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 09.01.2020