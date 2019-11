Sonntag, 03. November 2019

Am Ende überwiegt das Pech

Der TVer Rade Radjenovic hatte einen schweren Stand.

Stadtoldendorf. Es ist beinahe die perfekte Woche für den TV Stadtoldendorf geworden. Nach dem Sieg gegen den VfL Hameln ist dem Aufsteiger gegen den MTV Vorsfelde vor über 500 Zuschauer fast der zweite Sieg in Folge gelungen. Nach 60 hart umkämpften Minuten und mehrfachen Führungswechsel hat sich das Niemeyer-Team aber mit (11:10) 20:21 geschlagen geben müssen. Entscheidend ist am Ende eine Mischung aus technischen Fehlern, Hektik, Pech und fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen gewesen. "Wir sind hier am Ende um den verdienten Punkt gebracht worden“, ärgerte sich TV-Trainer Dominik Niemeyer im TAH-Gespräch. Seinen Frust über die Schiedsrichterleistung konnte er nach der Partie kaum verbergen. Denn am Ende wurde ein gepfiffenes Stürmerfoul zur spielentscheidenden Situation. (tp)

