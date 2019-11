Samstag, 23. November 2019

„Am Forstbach“ und in der Sprottauer Straße in Golmbach wird gebuddelt

Wie hier „Am Forstbach“ wird die neue Wasserleitung aus PE neben die alte aus Grauguss verlegt. Danach wird die Grube zugeschüttet und mit Kies verfüllt. Foto: ta

Golmbach. Mitte Oktober bekamen die Anlieger der Straßen „Am Forstbach“ und Sprottauer Straße in Golmbach Post von der Wasserversorgung der Samtgemeinde Bevern. Darin wurden Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung angekündigt. Seit etwa anderthalb Wochen wird in beiden Straßen nun tatsächlich gebuddelt. Nach Auskunft der Stadtwerke Holzminden GmbH, die ja die Betriebsführung für die Wasserversorgung übernommen hat, wurden in dieser relativ kurzen Zeit bereits 68 Meter neue Leitungen verlegt.

Insgesamt werden circa 175 Meter PE-Leitung in der Straße „Am Forstbach“ und rund 50 Meter PE-Leitung in der Sprotthauer Straße (bis auf Höhe der Hausnummer 25) verlegt. (r/rei)

