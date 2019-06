Freitag, 21. Juni 2019

Am Kochtopf angekommen in Deutschland

Konzentriertes Arbeiten in der Küche unter den Augen der Prüfer. Foto: bs

Kreis Holzminden. In der Lehrküche der Georg-von-Langen-Schule ist der Prüfungsstress greifbar. Vier Koch-Azubis sind es an Tag 1 der Abschlussprüfung, die Lachs zubereiten, Spargel schälen und eine Schokoladenmousse zaubern sollen. Für zwei von ihnen ist es ein Ankommen in Deutschland – quasi am Kochtopf: Avat

Sheyke Pour aus dem Iran und Reza Hezari aus Afghanistan wollen den Gesellenbrief. Und sie bestehen unter den kritischen Augen von Küchenchef Martin Decker die Prüfung auch, dürfen stolz sein auf ihre Leistung, wie vier weitere Koch-Azubis, vier Hotelfachfrauen, vier Restaurantfachkräfte und eine Fachkraft im Gastgewerbe. Herzlichen Glückwunsch! (bs)

Mehr lesen Sie im TAH vom 22. Juni 2019