Dienstag, 21. November 2017

Am Montag eröffnet der Weihnachtsmarkt Holzminden

Das Eisbahn-Aufbau-Team ist bei Wind und Wetter unermüdlich im Einsatz, in der ersten Reihe grüßen Stadtmanager Ralf Schwager, Christina Littkemann und Katrin Konradt von der Stadtmarketing Holzminden GmbH sowie Oliver Heine, Vorsitzender des Werbekreises.

Holzminden. Die Eisbahn wird seit Anfang letzter Woche aufgebaut, das Team ist wieder im Zeitplan. Jetzt wird die Eisbahn geflutet, damit die Oberfläche schnell gefrieren kann. Sie ist und bleibt die Attraktion des Holzmindener Weihnachtsmarktes. Auch die ersten Buden stehen schon. Überall wird gewerkelt, gehämmert, geschraubt. Die fünfte Jahreszeit in Holzminden bricht an, und am Montag, 27. November, geht der Trubel wieder los auf dem Holzmindener Marktplatz. Dann wird der Weihnachtsmarkt mit Eisbahn um 18 Uhr mit einem Spiel aus Feuer und Eis eröffnet. Eine Woche länger, bis 14. Januar, werden Buden und Eisbahn diesmal geöffnet sein. Es gibt Neues auf der Budenmeile, und Ralf Schwager sucht Freiwillige, die mit ihm Kasperletheater spielen. Der TAH informiert ausführlich über das Weihnachtsmarkt-Programm auf drei Extra-Seiten in seiner Ausgabe vom 22. November. Gleich zur Eröffnungsshow „Spiel aus Feuer und Eis“ kommen ontag um 18 Uhr die deutschen Vize-Meister im Eiskunstlauf nach Holzminden. (spe)

Lesen Sie mehr im TAH vom 22.11.17