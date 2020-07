Sonntag, 05. Juli 2020

Am Montag gehen in Negenborn die Ampeln an

Die Brückenbauarbeiten schreiten voran. Foto: jbo

Negenborn. Seit etlichen Wochen wird nun schon an der großen Talbrücke im Zuge der Ortsumgehung Negenborns gearbeitet. Doch bisher verliefen die Arbeiten ohne größere Störungen des Durchgangsverkehrs. Das wird sich ab Montag, 6. Juli, ändern. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln hat bereits vor einer Woche angekündigt, dass jetzt die Arbeiten für das östliche Brückenwiderlager beginnen. Die Arbeiten beginnen mit dem Erd- und Felsaushub im Hangbereich oberhalb der Bundesstraße 64. Hierfür werden der anstehende Boden und Fels schichtenweise ausgehoben und die entstehenden Baugrubenwände mit Spritzbeton gesichert. Der Verkehr auf dem betroffenen Teilstück der Bundesstraße 64 wird während der Bauzeit einspurig mit Ampelregelung laufen. Zu den Stoßzeiten morgens und zum Feierabend hin kann es natürlich zu Behinderungen kommen. Da der Baustellenbereich in Fahrtrichtung Holzminden in einer Gefällstrecke und im Kurvenbereich liegt, bittet die Landesbehörde zudem um erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer. Die auf dem umliegenden Landesstraßennetz derzeit laufenden Bauarbeiten werden bis dahin abgeschlossen sein. (rei)