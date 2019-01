Donnerstag, 31. Januar 2019

Am Rhein bis zu 6 Grad - Schnee am Freitag

Nach einer kurzen Milderung am Freitag gehen die Temperaturen im Verlauf des Wochenendes wieder etwas zurück. Dazu gibt es weitere Schnee- und Regenfälle mit Glättegefahr, prognostizieren die Experten von wetteronline.

Am Freitag bringt eine Wetterfront im Nordwesten zeitweise Schnee oder Schneeregen. Verbreitet werden die Straßen glatt. Dahinter fließt vorübergehend etwas mildere Luft ein, nachmittags ist entlang des Rheins Tauwetter mit bis zu 6 Grad möglich. Abends zieht dann im Südwesten neuer Schneeregen auf.

Am Samstag fällt verbreitet Schnee, in der Mitte und im Süden ist auch Schneeregen oder Regen dabei. Bei 2 bis 6 Grad setzt tagsüber in tiefen Lagen erneut leichtes Tauwetter ein, in den Mittelgebirgen und Alpen gibt es dagegen leichten Dauerfrost In den Skigebieten herrscht Ski und Rodel gut.

Am Sonntag schneit es nach frostiger Nacht vor allem in der Südosthälfte, nach Nordwesten hin bleibt es jedoch meist trocken. Vom Rheinland bis nach Emden ist sogar ab und an die Sonne dabei. Die Temperaturen gehen etwas zurück und erreichen 0 bis höchstens 4 Grad. Auch die neue Woche beginnt leicht wechselhaft bei noch etwas zurückgehenden Temperaturen.