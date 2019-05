Samstag, 25. Mai 2019

Am Sonntag wird gewählt

56.004 Wähler sind zur Wahl aufgerufen im Kreis. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Am Sonntag, 26. Mai, sind die wahlberechtigten Kreis-Holzmindener aufgerufen, das Europaparlament zu wählen, eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat zu bestimmen und in der Samtgemeinde Bevern und der Einheitsgemeinde Delligsen einen neuen Hauptverwaltungsbeamten zu wählen. Schon am Donnerstag hat die Wahl zum Europäischen Parlament beginnen, in den Niederlanden und Großbritannien wurde schon gewählt. In Deutschland findet die Wahl zum Europäischen Parlament am Sonntag statt.

56.004 Wählerinnen und Wähler aus dem Landkreis Holzminden sind aufgefordert von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Welche Wahllokal für einen zuständig ist, kann man der Wahlbenachrichtigung entnehmen. Das Europäische Parlament wird – schon zum neunten Mal – auf fünf Jahre gewählt. Insgesamt 40 Parteien stellen sich zur Wahl, die Stimmzettel sind deshalb über 80 Zentimeter lang. Die rechte obere Ecke ist abgetrennt und macht die Stimmzettel nicht ungültig. Sie wurde abgeschnitten, um sehbehinderten Wählern den Einsatz einer Wahlschablone zu ermöglichen. Jeder Wähler hat nur eine Stimme. Wer trotzdem mehr als ein Kreuz macht, dessen Stimmzettel ist ungültig. (fhm)