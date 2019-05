Dienstag, 07. Mai 2019

Am Tag des Baches treffen sich Gewässer-Experten zum Erfahrungsaustausch in Bevern

Organisatorin Birgit Cyppull im Kreise der Redner und Referenten. Foto: rei

Bevern. „Die Umsetzung der EG-WRRL in Niedersachsen: Mit neuen Strategien zu alten Zielen – Chancen und Möglichkeiten“ – so lautete der Titel des Symposions, zu dem die Gebietskooperationen Weser-Emmer und Weser-Nethe am Montag in den Kreis Holzminden einluden. Nicht rein zufällig fand diese Veranstaltung am „Tag des Baches“ statt. Geladen waren Gewässer-Experten aus ganz Niedersachsen und den angrenzenden Bundesländern. Und keiner von ihnen reiste mit Euphorie im Gepäck nach Bevern, vielmehr mussten sie alle einräumen, dass die Ziele der im Jahr 2000 festgelegten europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bis heute kaum umgesetzt wurden. (rei)

