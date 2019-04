Freitag, 05. April 2019

Am Wochenende meist freundlich

So sieht die Wetterprognose von WetterOnline für das Wochenende aus.

Am Wochenende verwöhnt uns in den meisten Regionen freundliches und warmes Frühlingswetter, so die Experten von WetterOnline. Die neue Woche bringt dann wieder mehr Wolken und vor allem in der Südhälfte Schauer und Gewitter mit. Dabei wird es auch im Norden nach und nach kühler.

Am Samstag sind vom Niederrhein bis nach Oberbayern zunächst noch viele Wolken unterwegs. Im Tagesverlauf machen sie aber immer mehr Platz für die Sonne. Sonst ist es sonnig und allenfalls leicht bewölkt. Mit 19 bis 21 Grad wird es von Hamburg bis Berlin am wärmsten, in den anderen Regionen sind es meist 15 bis 18 Grad.

Der Sonntag bringt im Südwesten wieder mehr Wolken. Bei nur 11 bis 16 Grad kann es von der Saar bis zum Bodensee gelegentlich etwas regnen. Nach Nordosten hin teilen sich Sonne und lockere Wolkenfelder den Himmel. Nördlich der Mittelgebirge ist es am sonnigsten und die Temperaturen erreichen 16 bis 20 Grad.

In der neuen Woche gibt es insgesamt wieder mehr Wolken. Die Neigung zu Schauern, im Süden auch zu Gewittern nimmt immer mehr zu. Am längsten freundlich bleibt es im Norden, aber auch dort ist es nicht mehr so warm wie zuvor. Die Höchstwerte gehen auf 9 bis 16 Grad zurück.