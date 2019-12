Samstag, 21. Dezember 2019

Amazing Shadows: Faszinierende Schattenwelten in der Stadthalle Holzminden

Mit Leichtigkeit und doch Präzision kreieren die Künstler nur mit ihren Körpern die unglaublichsten Dinge. Foto: Amazing Shadows

Holzminden. „Unglaublich! Wie machen die das bloß? So was habe ich ja noch nie gesehen!“ Kaum ein Besucher, ob groß oder klein, alt oder jung, der nicht sofort gefangen ist von der fantasievollen Kraft der lebendigen Schattenbilder. Die Show „Amazing Shadows“ vom Shadow Theatre Delight ist am Mittwoch, 19. Februar, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Holzminden live zu erleben. „Amazing Shadows“ ist großes Theater, gleichzeitig Tanz und Akrobatik und als Gesamtes ein wahres Fest für die Sinne. Schatten werden lebendig und entführen auf eine emotionale Reise voller ästhetischer Höhepunkte. Mit Leichtigkeit und doch unglaublicher Präzision kreieren die Künstler nur mit ihren Körpern die unglaublichsten Dinge – vom einfachen Haushaltsgegenstand, über Tiere und Maschinen bis hin zu monumentalen Bauwerken – ganze Welten erscheinen im Schattenreich. Tickets sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem im Stadtmarketing-Büro am Markt in Holzminden sowie versandkostenfrei unter der Telefonnummer 0365/5481830 und über die Internetseite www.amazingshadows.de.