Freitag, 22. November 2019

Ambulante Hilfe für Wohnungslose Holzminden startet Weihnachtstaschenaktion

Die Ambulante Hilfe will mit Hilfe der Holzmindener ihre Besucher beschenken. Foto: Ambulante Hilfe

Holzminden. Die Ambulante Hilfe für wohnungslose Frauen und Männer in Holzminden will ihre jährliche Tradition fortführen: Die Weihnachtstaschenaktion geht wieder los. Ab sofort bis zum 16. Dezember kann man in die Halbmondstraße 7 kommen, um dort eine Tasche abzuholen und sie zu füllen mit Weihnachtsfreuden für Menschen, die sonst oft am Rand der Gesellschaft sind.

Die Taschenpacker dürfen dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auch Spenden sind willkommen. Für Nachfragen sind die Mitarbeiter in der Halbmondstraße 7 in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/13134 und 140490 am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.30 bis 13 Uhr und Mittwoch von 10 bis 12 Uhr zu erreichen. In diesen Zeiten ist auch die Taschenausgabe und Annahme möglich.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 23. November