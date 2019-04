Dienstag, 09. April 2019

"Ameisengift" führt zu Einsatz von Polizei und Feuerwehr

Nach Rücksprache mit Experten hat die Feuerwehr das "Ameisengift" mit reichlich Wasser verdünnt, um eine Gefährdung Unbeteiligter auszuschließen. Fotos. gl

Kemnade. Ein weißliches Pulver hat am Dienstagabend Polizei und Feuerwehr in Bodenwerder auf den Plan gerufen. Aufmerksame Anwohner hatten gemeldet, dass sie an mehreren Bäumen im öffentlichen Grünbereich vor der Klosterkirche Kemnade eine unbekannte Substanz entdeckt hätten. Beamte der Polizei, die dieser Meldung nachgingen, fanden den Sachverhalt bestätigt. Da zunächst nicht klar war, um welchen Stoff es sich handelte, wurde gegen 18.30 Uhr die Ortsfeuerwehr Bodenwerder zur Unterstützung hinzu gezogen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass eine Frau, die in der Nähe der Grünanlage wohnt, unerlaubt ein „Ameisengift“ ausgestreut hatte. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von dieser Substanz eine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgeht, wurden die Giftnotrufzentrale sowie der Hersteller des bereits vor Jahren aus dem Verkehr gezogenen Produktes kontaktiert. Nach Rücksprache mit den Experten wurde entschieden, das Pulver mit reichlich Wasser zu verdünnen, um so eine Gefährdung auszuschließen. Gegen 20 Uhr konnte der Einsatz für die rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr unter der Leitung von Bodenwerders Ortsbrandmeister Gerald Gömann beendet werden. Vermutlich wird die Verursacherin für die Kosten des Feuerwehreinsatzes aufkommen müssen. Und sie wird mit rechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. (gl/bs)