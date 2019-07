Mittwoch, 10. Juli 2019

Amelungsborn: Das Polizeiorchester geht ins Kloster

Er gibt den Takt an: Thomas Boger. Foto: Polizeiorchester Niedersachsen

Amelungsborn. In Holzminden haben sie immer vor ausverkauftem Haus gespielt – jetzt bereiten sich die Musiker des Polizeiorchesters Niedersachsen auf eine Premiere vor: Am Sonntag, 22. September, wird es erstmals in der Klosterkirche Amelungsborn zu hören sein. Ab 17 Uhr werden die Musiker unter Leitung von Thomas Boger ihr Publikum einmal mehr mit Blasmusik vom Feinsten begeistern. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende für die „Klosterstiftung Amelungsborn“ gebeten.

