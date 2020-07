Mittwoch, 08. Juli 2020

Amelungsborn ist Ziel der Vogelfreunde

Die Vogelfreunde mit Uwe Röhrs (rechts) im Klostergarten, der die letzten Jahre durch neue Obstbaumpflanzungen durch den BUND ergänzt wurde. Foto: ws

Amelungsborn. Um die erlaubte Personenzahl von zehn nicht zu überschreiten, hatte der BUND die Veranstaltung nur über eigene Medien beworben, die eine Anmeldung voraussetzten. Insofern konnte der Referent, Uwe Röhrs aus Soltau, auch nur neun weitere Teilnehmer willkommen heißen. Obwohl die gleiche Strecke wie im Vorjahr abgelaufen wurde, war das Erleben, bedingt durch andere Arten, wieder anders.

So wurde die Gruppe dieses Mal durch den Zaunkönig begrüßt, der gegenüber dem Teich mit laut schmetterndem Gesang auf sich aufmerksam machte. Zeitgleich sah und hörte man mehrere Turmfalken, die auf der Nordseite des Kirchenschiffs eine erfolgreiche Brut hatten. In den Bäumen neben dem Verwaltergebäude hörte und sah man mehrere in Kolonien brütende Wachholderdrosseln, die Angriffe einer Rabenkrähe abwehrten. Mit dem Abspritzen ihres ätzenden Kotes können sie Angreifern empfindlich zusetzen. (ws)

