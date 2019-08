Dienstag, 20. August 2019

Amelungsborn: Programm zum Schäfer- und Hutefest steht!

Organisatoren und Akteure des Schäfer- und Hutefestes in Amelungsborn. Foto: Landkreis Holzminden

Amelungsborn. Die Flyer und Plakate sind in Umlauf gebracht, die letzten Fragen rund um das diesjährige Schäfer- und Hutefest sind geklärt. Die Gruppe der Akteure kam in bewährter Runde ein letztes Mal im Klostergut Amelungsborn zusammen – das Resumeé: die Planung steht! So wurden mit Kloster-Küster Ulrich Marx das Klostergelände für die Zurschaustellung der Schafrassen und Hütevorführungen eingeteilt sowie die Standorte der kulinarischen Angebote festgelegt.

