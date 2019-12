Mittwoch, 11. Dezember 2019

Amelungsborns Klosterpfarrerin Astrid Schwerdtfeger von Abt Gorka entpflichtet

Abt Eckhard Gorka entpflichtet Klosterpfarrerin Astrid Schwerdtfeger. Fotos: Helge Meyn-Hellberg

Amelungsborn .Harald Helmchen aus Hamburg und Bernd Iwohn aus Pattensen erhielten im Rahmen eines Abendgebets in der Klosterkirche Sankt Marien in Amelungsborn ihren jeweiligen Chormantel aus den Händen von Eckhard Gorka, Landessuperintendent im Sprengel Hildesheim-Göttingen der hannoverschen Landeskirche. Gorka, der dem Kloster Amelungsborn als Abt vorsteht, nahm im selben Gottesdienst Jörg Hoymann neu als Novizen in die klösterliche Gemeinschaft auf. Neben den drei Neuaufnahmen als Novize und als Familiare in die Klostergemeinschaft stand ein Abschied an. Eckhard Gorka und Ulrich Wöhler, Superintendent des Kirchenkreises Holzminden-Bodenwerder, entpflichteten Pastorin Astrid Schwerdtfeger von ihren Aufgaben als Klosterpfarrerin Amelungsborn.

Mehr lesen Sie im TAH am 12. Dezember 2019