Montag, 06. Juli 2020

Ampel in Negenborn ist kurz getaktet

Die Rotphasen der Baustellenampel sind relativ kurz. Foto: jbo

Negenborn. Wie von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln angekündigt, läuft der Verkehr auf der Bundesstraße 64 in Negenborn im Bereich der „Klus“ seit Montag nur einspurig. Grund dafür sind die Arbeiten an der großen Talbrücke im Zuge der Ortsumgehung. Begonnen wurde jetzt mit dem Aushub im Hangbereich oberhalb der Bundesstraße; das sind Vorbereitungen für das östliche Brückenwiderlager. Nach dem ersten Tag mit Baustellenampel war der allgemeine Tenor: Die Ampelphasen sind relativ kurz getaktet, es kommt zu keinen längeren Wartezeiten. (rei)