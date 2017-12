Mittwoch, 13. Dezember 2017

Ampelanlage am Brücktor ist ausgefallen

Auf der Brücktor-Kreuzung läuft viel zusammen: In den nächsten Wochen muss das ohne Ampelregelung funktionieren.

Holzminden (spe). Seit Sonntag ist die komplette Ampelanlage an der Brücktorkreuzung in Holzminden ausgefallen und seitdem im dauerhaften Blink-Modus. Betroffen sind sämtliche miteinander verknüpften Lichtzeichen sowohl für den fließenden Verkehr als auch für Fußgänger vom Einmündungsbereich Mühlenfeldstraße über die Verkehrsinsel in der Bahnunterführung bis zur Einmündung Böntalstraße/Sohnreystraße. Grund ist eine defekte Steuereinheit. Verkehrsteilnehmer werden sich längere Zeit mit diesem Zustand arrangieren müssen, besonders Fußgänger sind an diesen unübersichtlichen und stark befahrenen Abschnitten gefährdet – gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Erhöhte Aufmerksamkeit für alle ist also geboten! Es gilt bis auf Weiteres die Verkehrsregelung mittels Verkehrszeichen.

