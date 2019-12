Freitag, 06. Dezember 2019

Ampelregelung in der Sparenbergstraße/Katernstein in Holzminden

Die Ampeln stehen schon, die Markierungen sind aufgebracht. Foto: spe

Holzminden. Die temporären Ampeln sind bereits aufgestellt, die gelben Fahrbahnmarkierungen aufgebracht: In wenigen Tagen beginnen in der Sparenbergstraße in Holzminden, zwischen Einmündung Katernstein und Hoher Weg, die Erdarbeiten. Eine Firma aus Erfurt wird dort im Auftrag Kabel für die Breitbandversorgung verlegen und muss dafür auch die vielbefahrene Sparenbergstraße queren. Der Verkehr wird an dieser Stelle bis maximal 20. Dezember per Ampelschaltung einseitig im Wechsel an der Baustelle vorbei geleitet. Die Stadtverwaltung Holzminden bittet um Beachtung und Verständnis. (spe)