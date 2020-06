Freitag, 26. Juni 2020

Ampelregelung in Negenborn

Negenborn. Ab Montag, 6. Juli, müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 64 in Negenborn auf Behinderungen einstellen. Grund ist der Beginn der Arbeiten für das östliche Brückenwiderlager. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln mit.

Die Arbeiten zur Errichtung des Widerlagers beginnen mit dem Erd- und Felsaushub im Hangbereich oberhalb der Bundesstraße 64. Hierfür wird der anstehende Boden und Fels schichtenweise ausgehoben und die entstehenden Baugrubenwände mit Spritzbeton gesichert.

Für die Arbeiten wird der Verkehr einspurig mit Baustellenampelregelung am Arbeitsbereich vorbeigeführt. Zu verkehrsstarken Zeiten kann es zu Behinderungen in diesem Abschnitt der B 64 kommen. Da der Baustellenbereich in Fahrtrichtung Holzminden in einer Gefällstrecke und im Kurvenbereich liegt, bittet die Landesbehörde um erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer.

Die auf dem umliegenden Landesstraßennetz derzeit laufenden Bauarbeiten werden bis dahin abgeschlossen sein.