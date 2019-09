Donnerstag, 05. September 2019

Amtsgericht Holzminden bildet erstmals aus

Von links: Silke Kampioni (Ausbildungsleiterin), Oliver Pöppe (Geschäftsleiter des Amtsgerichts), Julia Kusnezow aus Eschershausen und Vincent Varchmin aus Silberborn (die beiden Justizfachwirtanwärter), Dr. Ralf-Peter Bayer (Direktor des Amtsgerichts).

Holzminden. Das Amtsgericht Holzminden ist – nicht zuletzt aufgrund des erheblich gestiegenen Bedarfs an Nachwuchskräften – vom Oberlandesgericht Celle in diesem Jahr erstmals zum Ausbildungsgericht für die Ausbildung der angehenden Justizfachwirtinnen und Justizfachwirte bestellt worden. Es handelt sich dabei um die Beamtenlaufbahn des zweiten Einstiegsamtes der ersten Laufbahngruppe (ehemals: mittlerer Dienst). Die Ausbildung beginnt jeweils zum 1. September eines Jahres, dauert insgesamt zweieinhalb Jahre und ist unterteilt in berufsbegleitenden Unterricht sowie drei Praxisabschnitte, in denen die Ausbildung im Gericht erfolgt.

Mehr lesen Sie im TAH am 4. September 2019