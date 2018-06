Mittwoch, 13. Juni 2018

An der nächsten Erfindung tüfteln sie schon!

Die Georg-von-Langen-Schule Holzminden ist erneut „Partnerschule der IdeenExpo“.

Holzminden Mit dem Thermogenerator haben sie reihenweise Preise eingeheimst, mit der Beschreibung der Wärmepumpe viel Respekt geerntet. Zweimal schon (2013 und 2015) durften die Schüler der Georg-von-Langen-Schule in ihrer „Hall of Fame“ das Schild „Partnerschule der IdeenExpo“ an die Wand schrauben. Jetzt ist Schild Nummer 3 im Foyer der BBS dazu gekommen, denn mit dem Wattamaran sind sie nicht nur Energiesparmeister Niedersachsens geworden, sie haben 2017 erneut auf dem bundesweit größten Event für Naturwissenschaften bewiesen, dass innovative Erfindungen in Holzminden auf dem Kiesberg gemacht werden. Und an der nächsten Erfindung tüfteln Schüler und Lehrer bereits gemeinsam. Die Bewerbung für die IdeenExpo 2019 ist schon geschrieben. (bs)

Lesen Sie den ausführlichen Artikel im TAH vom 14. Juni 2018