Sonntag, 03. Februar 2019

An jedem Schultag ist Unterstützung da!

Samtgemeindebürgermeister Anders (links) mit den Kooperationspartnern nach der Vertragsunterzeichnung.

Stadtoldendorf. In einer Pressemitteilung teilt Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders mit, dass die sozialpädagogische Unterstützung an den Grundschulen der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf ausgeweitet werden konnte. Seit 2012 gab es an allen Grundschulen in der Samtgemeinde Sozialpädagoginnen, die den Lehrkräften, Kindern und Eltern hilfreich zur Seite stehen. Der Verein für Sozialpädagogik Holenberg stellt das dafür erfolgreich arbeitende Personal und habe stets als verlässlicher Kooperationspartner an der Seite der Hilfesuchenden gestanden, so Anders. Nun sei aufgrund der positiven Erfahrungen immer stärker der Wunsch entstanden, eine feste Ansprechperson an der Schule zu haben, die täglich als Unterstützung für die Schule bereit steht. Die Schulleitungen aller drei Grundschulen setzten sich in diesem Sinne für „ihre“ Kinder ein. Und jetzt konnten sie gemeinsam mit Frau Meister und den an den Schulen arbeitenden Sozialpädagoginnen des Vereins für Sozialpädagogik Holenberg durch ihre eindrucksvollen Schilderungen aus dem Schulalltag neben ihm selbst, so der Samtgemeindebürgermeister, auch die Fachausschüsse der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf überzeugen. Die Finanzierung, die für die Erweiterung der Stunden notwendig ist, wurde laut Anders bereitgestellt, der Kooperationsvertrag ist unterzeichnet. An allen drei Schulen sind nun an jedem Tag der Woche engagierte Sozialpädagoginnen unterstützend tätig.