Sonntag, 27. Januar 2019

Anbau eines Schuppens brennt aus

Mit der Wärmebildkamera wurde nach Brandnestern gesucht. Foto: gl

Brökeln. Großalarm für die Feuerwehren Hehlen, Brökeln und Hohe am Sonntagabend. In der Hehlener Straße in Brökeln ist ein Feuer ausgebrochen. Gemeldet hat es der Nutzer des Anwesens.

Um kurz nach 18 Uhr eilen die Feuerwehren, unterstützt vom Einsatzleitwagen aus Bodenwerder, nach Brökeln. Als sie eintreffen, schlagen die Flammen bereits aus dem Fenster und aus dem Dach. Es ist der massive Anbau einer Scheune auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen, in dem es brennt.

Es gelingt den Feuerwehren schnell, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und die Flammen abzulöschen. Bei den folgenden Nachlöscharbeiten wird auch eine Wärmebildkamera eingesetzt, um auch die letzten Glutnester zu finden und abzulöschen. Die Brandursache ist bei Redaktionsschluss noch unklar.

Der etwa vier mal vier Meter große Raum brennt komplett aus. (bs/gl)