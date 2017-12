Freitag, 01. Dezember 2017

André Michael fällt für den Rest der Saison aus

Für André Michael ist nach einem Kreuzbandriss die Saison beendet.

Stadtoldendorf. Handball-Landesligist TV Stadtoldendorf wird bis zum Ende der Saison auf André Michael verzichten müssen. Der Rechtsaußen, mit 59 Treffern in insgesamt neun Spielen bisher erfolgreichster Werfer der Homburgstädter, hat sich im Spiel gegen GW Himmelsthür am letzten Sonnabend in Hildesheim einen doppelten Kreuzbandriss zugezogen, wie sich im Verlauf der Woche herausgestellte. (pd)

