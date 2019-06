Freitag, 14. Juni 2019

Angebliche Wasserwerker bestehlen 84-Jährige

Die Polizei in Alfeld sucht zwei Männer, die sich als Wasserwerker ausgegeben haben.

Alfeld. Am Nachmittag des 13. Juni verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang in die Wohnung einer 84-jährigen Alfelderin, indem sie vorgaben Wasserwerker zu sein. In der Wohnung gelang es den Männern, Schmuckgegenstände aus dem Schlafzimmer zu entwenden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war es gegen 15.30 Uhr, als die 84-jährige auf ihrem Balkon im Walter-Gropius-Ring saß und von zwei Männern angesprochen wurde. Diese stellten sich als Mitarbeiter der Wasserwerke vor und sollten angeblich für eine "Fa. Meyer" die Wasserleitungen überprüfen. Der Grund dafür sollte ein angeblicher Wasserrohrbruch in der Gartenstraße gewesen sein. Dort befindet sich momentan tatsächlich eine Baustelle. Ein Umstand, der auch der Seniorin bekannt war.

Die Dame ließ die Männer in ihre Wohnung und einer von ihnen hantierte anschließend in der Küche an der Wasserleitung herum. Dabei wurde die 84-jährige in ein Gespräch verwickelt. Nach etwa einer halben Stunde verließen die Männer die Wohnung wieder.

Am Abend verständigte die Dame die Polizei, da ihr das Vorgehen der Männer rückblickend verdächtig erschien. Zu diesem Zeitpunkt ging sie noch davon aus, dass ihr nichts fehlen würde. Nachdem Beamte der Polizei Alfeld bei ihr erschienen sind und sie gebeten haben diesbezüglich in der Wohnung nachzuschauen, stellte die Dame das Fehlen einiger Schmuckstücke aus ihrem Schlafzimmer fest.

Zur Beschreibung der Männer liegen bisher folgende Informationen vor: Person 1: Ca. 175 -180 cm groß - leicht korpulent - schwarzes, kurzes Haar - bekleidet mit einem hellen Hemd und blauer Jeans Person 2: Ca. 190-195 cm groß - ebenfalls leicht korpulent - mittelblonde, kurze Haare - bekleidet mit dunkler Jacke und weißem Hemd

Beide sprachen ohne erkennbaren Akzent oder Dialekt.

Zeugen, denen die beiden Männer eventuell aufgefallen sind oder die sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.