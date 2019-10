Dienstag, 15. Oktober 2019

Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehr-Einsatz in Bevern

Einsatz für die Feuerwehren aus Bevern und Lobach am Dienstagabend im Pfarrgarten

Bevern. Die Meldung klingt dramatisch: „Menschenleben in Gefahr“ lautet die Alarmierung für die Feuerwehren aus Bevern und Lobach am Dienstagabend um 19.45 Uhr. In einem Mehrfamilienhaus im Pfarrgarten riecht es verbrannt. Auch ein Rauchmelder in einer Wohnung piept. Und auf Klopfen kommt niemand an die Wohnungstür. Innerhalb kürzester Zeit sind 40 Einsatzkräfte der beiden Feuerwehren, dazu sechs Mitarbeiter des Rettungsdienstes und die Polizei vor Ort. Sie treffen auf einen Mieter, der von der Polizei zunächst eindringlich überzeugt werden muss, die Feuerwehr auch in die Wohnung zu lassen. Im Backofen finden die Einsatzkräfte dann die Ursache. Zwei Pizzabaguettes, die wohl nicht mehr genießbar sein dürften… Kurz nach 20 Uhr können die ehrenamtlichen Retter wieder einrücken.