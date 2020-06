Dienstag, 30. Juni 2020

Angeklagter muss sich wegen versuchten Totschlags verantworten

Der Prozess gegen den Angeklagten beginnt am Donnerstag. Foto: tah

Delligsen. Am Donnerstag, 2. Juli, muss sich ein 23-Jähriger vor der Strafkammer des Landgerichts Hildesheim verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 13. September 2018 gegen 18 Uhr in Delligsen einen versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung begangen zu haben. Dem Angeklagten drohen im Falle der Verurteilung mehrere Jahre Haft. In schweren Fällen sieht das Strafgesetzbuch sogar lebenslange Freiheitsstrafe vor. (fhm)

