Donnerstag, 16. August 2018

Angekommen im „Haus der kurzen Wege“

Dr. Jutta Kaffarnik verstärkt das Team der Chirurgischen Klinik am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden. Foto: bs

Holzminden. Dr. Jutta Kaffarnik ist eine Ärztin, wie sie sich die Kollegen und die Patienten wünschen: Gerade heraus und erfahren, ein gestandener Profi am OP-Tisch, versiert in der Schlüssellochchirurgie, aber auch routiniert, wenn diese Technik an ihre Grenzen stößt. Seit dem 1. Juli gehört die Fachärztin für Allgemeinmedizin, Unfall- und Gefäßchirurgie zum Team der Chirurgischen Klinik am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden. Die Leitende Oberärztin ist, das bestätigt ihr ihr Chef, Dr. Ralf Königstein, „ein Gewinn für unser Haus“.

Ortstermin im Krankenhaus bei Kaffee und Tee mit Dr. Ralf Königstein, dem Ärztlichen Direktor des Krankenhauses und Chefarzt der Chirurgischen Klinik, Dr. Joachim Peter Joester, Oberarzt Gefäßchirurgie, und Dr. Jutta Kaffarnik, Leitende Oberärztin Gefäßchirurgie. Der erste Eindruck: In diesem Team stimmt die Chemie. Hier gesellt sich zur fachlichen Kompetenz die kollegiale Sympathie. (bs)

