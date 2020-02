Mittwoch, 19. Februar 2020

Angriff auf einen DJ in Bad Pyrmont

Die Polizei ermittelt weiter. Foto: tah/Symbolbild

Bad Pyrmont. Bei einer Auseinandersetzung in einer Bar in Bad Pyrmont am Sonntagabend, 16. Februar, ist ein Discjockey schwer verletzt worden. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Vermutlich wurde der Mann durch einen Schuss aus einer Softair-Pistole verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll wohl eine Gruppe von Barbesuchern mit der Musikauswahl des DJ nicht einverstanden gewesen sein. Dann soll es plötzlich einen lauten Knall gegeben haben, Ohrenzeugen verglichen das Geräusch mit einem Schuss. Danach rannten die Gäste aus dem Lokal. Wahrscheinlich hatte der Knall seine Ursache in der Gruppe, die sich über die Musik des DJs beschwert hatte. Bislang wurde keine Waffe gefunden, es gibt auch keine Augenzeugen, die den Gebrauch einer Waffe bestätigen können. Die Polizei ermittelt weiter. (fhm)