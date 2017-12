Samstag, 16. Dezember 2017

Anhänger fängt Feuer

Mainzholzen. „Scheunenbrand in Mainzholzen“ lautete die Alarmierung am Freitagabend um 17.39 Uhr. Die Feuerwehren Eschershausen, Eimen und Stadtoldendorf wurden zum Einsatz gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht eine Scheune, sondern ein davor abgestellter Anhänger brannte. Dieser war mit Holz beladen und war aus bisher ungeklärter Ursache am Reifens in Brand geraten. Ersthelfer unternahmen Löschversuche mit Pulverlöscher und Gartenschlauch. Anschließend wurde der Anhänger noch einmal mit Löschschaum bedeckt und ein Ausbreiten des Brandes verhindert.