Freitag, 25. Januar 2019

Anhaltendes Auto übersehen

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die L 946 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Foto: Polizei

Albaxen. Am Donnerstag, 24. Januar, gegen 14.55 Uhr, ist ein 47-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 946 (Schwalenberger Straße) bei Albaxen leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Zur Unfallzeit befuhr der Mann mit seinem VW Golf die L 946 aus Richtung Bödexen kommend in Richtung Albaxen. Im außerörtlichen Bereich der Schwalenberger Straße beabsichtigte der Mann nach links auf ein Privatgrundstück abzubiegen. Verkehrsbeding musste er sein Fahrzeug anhalten. Diese Anhalten erkannte ein 51-jähriger Mann aus Dassel, der mit seinem Audi ebenfalls in Richtug Albaxen fuhr, offensichtlich zu spät. Trotz Ausweichmanövers konnte er einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht verhindern. Der Golffahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.