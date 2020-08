Sonntag, 30. August 2020

Anliegen der Grünen zur Weserversalzung bei Boffzen in Kunst verpackt

Grüne aus den Kreisen Holzminden und Höxter beteiligten sich an der Aktion, in deren Mittelpunkt der rostige Fischschwarm des Künstlers Ingolf Sachse (vorn Mitte) stand. Foto: rcl

Boffzen . Es kam nicht von ungefähr, dass die Holzmindener und Höxteraner Grünen Boffzen als Ort ihrer Installationen wählten, denn hier befindet sich seit 2016 eine amtliche Messstelle des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). An diesem Standort wird die Wassergüte der Weser überwacht und gibt neutral und ungeschönt Auskunft über die Höhe der chloridhaltigen Abwässer, die von Kali + Salz im Hessischen in die Werra und damit später in die Weser eingeleitet werden. Erst kürzlich hatten die Grünen-Landesverbände aus Niedersachsen, Hessen, Thüringen, Bremen und Nordrhein-Westfalen, sowie die Kreisverbände aus Ostwestfalen Lippe eine deutliche Reduzierung der Einleitung salzhaltiger Abwässer gefordert (der TAH berichtete).

Eine nicht zu unterschätzende Rolle kann dabei die Kunst spielen, um zum Nachdenken und Reflektieren eines Problems anzuregen. Dies war auch die Überlegung von Gerd Henke, Vorstandssprecher der Grünen Holzminden, als er den Künstler Ingolf Sachse einlud, seine Installationen am Weserufer, dem Ort der Tat, aufzustellen. Für Ingolf Sachse ist es ein Versuch, mit Kunstobjekten zu zeigen, was der Mensch, hier in Person eines Weltunternehmens, an einem Ökosytem anrichtet. Unschwer sind die Fischskelette auszumachen, deren verrostete Gräten und Köpfe für ein einziges Anliegen sprechen: verhindert, dass es soweit kommt, es ist zehn vor zwölf! (rcl)

